Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spur der Verwüstung in Vorgarten - Fahrer flüchtet

Hüpstedt (ots)

In der Mühlhäuser Landstraße kam am Sonntag zwischen 01 Uhr und 02 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und in einem Vorgarten, nach der Kollision mit einem Baum, zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zurück bleibt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro in dem Vorgarten des Geschädigten. Neben der Kollision mit dem Baum wurden Beeteinfassungen und ein Bordstein beschädigt. Welcher Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist, konnte nicht bekannt gemacht werden.

Hinwiese zum verunfallten Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0323051

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell