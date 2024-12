Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl an Verkaufswagen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Verkaufsstandmitarbeiter des Weihnachtsmarktes am Barockgarten stellte am Sonntag gegen 19.30 Uhr fest, dass an seinem grünen Anhänger ein Kennzeichen entwendet worden ist. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Sonntagabend. An dem Verkaufsanhänger des Herstellers Westfalia, der in der Kollegiengasse aufgestellt war, war das amtliche Kennzeichen HIG-JJ 5 angebracht.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0323274

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell