LPI-NDH: Schmierereien an Grillplatz

Rüstungen (ots)

Unbekannte betraten in der Dorfstraße vermutlich am zurückliegenden Wochenende den Grillplatz um dort ihr Unwesen zu treiben. An einer Metallumrahmung einer Grillstelle sowie einer Sandsteineinfassung und einem Pflaster brachten sie mit schwarzer Sprühfarbe Schmierereien an. Inhalt dieser Kritzeleien waren beleidigende Aussagen gegen eine Person. Der entstandene Sachschaden beträgt polizeilichen Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0323173

