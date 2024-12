Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kleinkraftradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (4. Dezember 2024) gegen 16 Uhr wollte ein 69-Jähriger mit seinem Pkw von der Johannesstraße nach links in die Kölner Straße abbiegen. Dafür ordnete er sich auf der dortigen Linksabbiegerspur ein. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte er, dass ihm ein Unbekannter auf einem Kleinkraftrad auffuhr. Als er auf den Gehweg der Kölner Straße gegenüber der Hausnummer 100 parkte, wendete der Unbekannte und flüchtete über die Johannesstraße in Richtung Gladbacher Straße. Der 69-Jährige beschrieb den Flüchtigen als 40 bis 55 Jahre alt. Er trug eine senfgelbe Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Helm. Er war auf einem schwarzen Kleinkraftrad mit einem Versicherungskennzeichen unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (223)

