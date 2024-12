Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgänger von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (3. Dezember 2024) wurde gegen 21 Uhr ein Fußgänger auf der Kölner Straße in Höhe der Kimpler Straße von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt. Als der 19-Jährige die Kölner Straße in Richtung Westen überquerte, kam aus Richtung Fischeln ein unbeleuchteter Pkw angefahren und stieß mit dem Krefelder zusammen. Der Fahrer erkundigte sich kurz nach dem Wohlergehen des jungen Mannes, verließ danach jedoch ohne Angabe seiner Personalien die Unfallstelle und fuhr mit seinem hellen, älteren Pkw in Richtung Innenstadt davon. Der junge Mann teilte mit, dass es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen Anfang 40-jährigen Mann mit grauen Haaren und Bart handelte. Er trug eine Brille und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen über die 02151 6340 zu melden oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. Wir nehmen den Einsatz zum Anlass, um nochmal auf richtiges Verhalten an der Unfallstelle aufmerksam zu machen. Vor allem bei Verkehrsunfällen zwischen Kraftfahrzeugen und Fußgängern, insbesondere unter Beteiligung von Minderjährigen, ist nicht unbedingt absehbar, ob Verletzungen entstanden sind. Der Schock und in den Körper schießendes Adrenalin können die erste Momentaufnahme verzerren. Deshalb unser Appell: Rufen Sie in solchen Fällen unbedingt die Polizei. Unfallflucht ist nämlich kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Nach §142 StGB wird Fahrerflucht je nach Schadensausmaß mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft. Weitere mögliche Folgen sind Fahrverbote, die Entziehung der Fahrerlaubnis und zivilrechtliche Ansprüche von Geschädigten. (221)

