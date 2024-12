Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto und Führerschein nach "Alleinrennen" sichergestellt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (1. Dezember 2024) gegen 1:45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes Benz AMG den Ostwall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Rheinstraße in Richtung Hauptbahnhof. Als die Beamten das Fahrzeug im Kreuzungsbereich Südwall/Ostwall kontrollierten, rief eine unbekannte männliche Person aus der Richtung Schwertstraße den Beamten zu: "Der hat mich gerade fast überfahren!" Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Da sich der Verdacht ergab, dass es sich um ein "Alleinrennen" (illegales Autorennen nach §315 d StGB) gehandelt haben könnte, stellten die Beamten den Führerschein, das Mobiltelefon des Fahrers und das Auto sicher. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass das Fahrzeug bereits die ganze Nacht mit überhöhter Geschwindigkeit und laut aufheulendem Motor durch die Stadt gefahren sei. Die Polizei bittet nun insbesondere den unbekannten männlichen Zeugen und weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Tatverdächtigen machen können, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (219)

