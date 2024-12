Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Deutsch-niederländische Zusammenarbeit: 25-jährige Partnerschaft der Politie Venlo/Limburg und der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Am Sonntag (1. Dezember 2024) feierten die Polizei Krefeld und die Politie Venlo/Limburg ihre 25-jährige Partnerschaft. Anlässlich des Besuchs des Sinterklaas und seinem Gefolge bestreiften die deutschen Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit den niederländischen Kollegen den Nikolausmarkt in Uerdingen. Auch Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck und der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Detlev Peuyn, begrüßten die niederländischen Kollegen in den Räumlichkeiten des Bezirksdienstes in Uerdingen. Von dort aus ging von der Uerdinger Innenstadt weiter zum Uerdinger Rheinufer, wo pünktlich um 15 Uhr der Sinterklaas und sein Gefolge empfangen wurden. "Ich freue mich ganz besonders über das 25-jährige Jubiläum der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Politie Venlo/Limburg und der Polizei Krefeld. Die gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn ist auch mir persönlich ein großes Anliegen. Wir profitieren gemeinsam von diesem Austausch und freuen uns immer wieder, die niederländischen Kolleginnen und Kollegen bei uns in Krefeld begrüßen zu dürfen", betont Ursula Mecklenbrauck. Einen stimmungsvollen Abschluss fand der Tag bei einem Empfang der Stadt Krefeld im Casino Uerdingen. (218)

