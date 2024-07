POL-NB: Mehrere Attacken unter drei Erwachsenen

Neubrandenburg (ots) - Am 18.07.2024 gegen 13:45 Uhr wurde im GLOBUS-Markt in Neubrandenburg ein Ladendieb gemeldet. Der dortige Ladendetektiv beobachtete, wie eine männliche Person ein verpacktes Handy-Ladekabel in seinem Rucksack verstaut hatte. Er hat im Anschluss, ohne die Ware zu bezahlen, den Kassenbereich in Richtung Ausgang passiert. Der Ladendetektiv stellte die Person und nahm ihn zur weiteren Abarbeitung mit ...

