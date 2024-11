POL-KR: Anwohner stellen Einbrecher

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (27. November 2024) wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Friedhof in Linn von 18 Gräbern Kupfervasen und -laternen entwendet worden sind. Die genaue Anzahl wird noch ermittelt. Tatzeit war zwischen Dienstag, dem 26. November, 12 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch bis 9:30 Uhr. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. ...

mehr