POL-KR: Kellereinbruch in Oppum - Täter vor Ort gestellt.

In der Nacht auf Sonntag (1. Dezember 2024) kam es gegen 3:40 Uhr zu einem Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Oppum. Als der Geschädigte sich auf den Weg zur Arbeit machen wollte, bemerkte er durch die Meldung seiner Überwachungskamera eine fremde Person im Keller. Er alarmierte sofort die Polizei, während er den Mann auf seinem Handy weiter beobachtete. Der Geschädigte konnte die Beamten auf diese Art und Weise zielsicher zu dem 48-Jährige führen. Der Tatverdächtige hatte sich augenscheinlich bereits zu drei weiteren Kellerräumen des Mehrfamilienhauses Zugang verschafft und Diebesgut zur Mitnahme bereitgelegt. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. (217)

