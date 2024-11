Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw-Fahrerin durch Kollision mit Zweit-Pkw leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (28. November 2024) ereignete sich gegen 18:10 Uhr im Kreuzungsbereich des Birkschenwegs und der Mevissenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Krefelderin auf dem Birkschenweg in Richtung Westparkstraße unterwegs. In Höhe des Einmündungsbereichs zur Mevissenstraße kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-Jährigen. Der junge Mann bog dabei vom Birkschenweg nach links in Richtung Mevissenstraße ab. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der unverletzte 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Daraufhin wurde er zur Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache zugeführt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151-6340 zu melden oder sich an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (216)

