Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Doppelte Verkehrsunfallflucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagabend ereigneten sich Zum Vitalpark zwei Verkehrsunfälle kurz nacheinander. an einer Engstelle fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Volkswagen an einem BMW vorbei und kollidierte mit einem Außenspiegel. Anschließend wendete die Fahrerin ihr Fahrzeug und passierte den BMW erneut. Wiederum war der Platz für beide Fahrzeuge nicht ausreichend, sodass es zu einer seitlichen Kollision kam. Die Volkswagenfahrerin verließ anschließend die Unfallstelle entgegen ihrer obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter die Unfallstelle. Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnte die Fahrerin festgestellt werden. Sie ist nun in zwei Ermittlungsverfahren beschuldigte einer Unfallflucht.

