LPI-NDH: Verkehrseinschränkung durch Windbruch

Sondershausen (ots) - In der Nacht vom Freitag den 13.12.2024 auf Samstag den 14.12.2024 sind unbekannte Täter in Sondershausen in der Hans - Schrader - Str. in ein Wohnhaus eingebrochen, um Beute zu machen. Als am Samstag-Nachmittag gegen 13:30 Uhr die Bewohner zurückgekehrt sind, mussten sie feststellen, dass die Täter in das Wohnhaus eingedrungen sind, die Räumlichkeiten durchwühlten und offensichtlich mit dem Beutegut das Grundstück wieder verlassen haben. Der ...

