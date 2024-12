Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erfolgreicher Beutezug

Sondershausen (ots)

In der Nacht vom Freitag den 13.12.2024 auf Samstag den 14.12.2024 sind unbekannte Täter in Sondershausen in der Hans - Schrader - Str. in ein Wohnhaus eingebrochen, um Beute zu machen. Als am Samstag-Nachmittag gegen 13:30 Uhr die Bewohner zurückgekehrt sind, mussten sie feststellen, dass die Täter in das Wohnhaus eingedrungen sind, die Räumlichkeiten durchwühlten und offensichtlich mit dem Beutegut das Grundstück wieder verlassen haben.

Der Einbruchsschaden beläuft sich auf ca. 2.500EUR, die Höhe des Beuteguts ist aktuell noch nicht klar bezifferbar. Aufgrund der vorhandene Spurenlage, kam neben der PI Kyffhäuser auch die Mitarbeiter der KPI Nordhausen zum Einsatz. Das umfangreiche Spurenmaterial wird nun durch die Kriminalpolizei untersucht und ausgewertet.

Die Polizei bittet in diesem Fall die Anwohner in der Hans-Schrader-Straße von Sondershausen um ihre Mithilfe. Wer hat in dem betreffenden Nachtstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht, welche Hinweise auf das Einbruchsgeschehen bzw. die Identität der Täter machen können? Auch könnten der oder die Täter über das Gelände der nahegelegenen HONSEL-Tankstelle geflüchtet sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Kyffhäuser (03632-6610) bzw. die KPI Nordhausen (03631-960)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell