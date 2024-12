LPI-NDH: Diebstahl

Eichsfeldkreis (ots) - In der Zeit von Montag dem 09.12.2024 bis zum Freitag, dem 13.12.2024, 15:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, einen in der Franz-Cordier-Straße in Heiligenstadt angestellten PKW Mitsubishi Spacestar.Der Verursacher verließ pfichtwidrig die Unfallstelle ohne sich um die Schadensaufnahme zu kümmern. Am Freitag dem 13.12.2024 gegen 07:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Dacia Sandero die B 247 von Dingelstädt in Richtung Leinefelde. Kurz vor ...

