Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geräteschuppen in Bleicherode abgebrannt

Nordhausen (ots)

Am Samtagabend gegen 19:00 Uhr ging aus noch ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen im Kehmstedter Weg in Bleicherode in Flammen auf und brannte vollständig aus. Während sich die Bewohner im angrenzenden Einfamilienhaus aufhielten, entwicklete sich der Brand im Schuppen sehr schnell, sodass die alarmierte Feuerwehr nicht mehr viel retten konnte. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 5000,-EUR geschätzt. Ob es sich hier um einen technischen Defekt handelt oder um Brandstiftung ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

