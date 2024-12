Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit von Montag dem 09.12.2024 bis zum Freitag, dem 13.12.2024, 15:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, einen in der Franz-Cordier-Straße in Heiligenstadt angestellten PKW Mitsubishi Spacestar.Der Verursacher verließ pfichtwidrig die Unfallstelle ohne sich um die Schadensaufnahme zu kümmern.

Am Freitag dem 13.12.2024 gegen 07:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Dacia Sandero die B 247 von Dingelstädt in Richtung Leinefelde. Kurz vor der Abfahrt Leinefelde stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde der PKW beschädigt. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß.

Am Freitag dem 13.12.2024 gegen 12:55 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW VW Golf auf dem Parkplatz der Firma Bessmann in Breiteworbis rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er mit dem fahrzeugheck gegen einen, ebenfalls geparkten PKW VW Passat. An beiden PKW entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Der Fahrer eines PKW Seat Leon stellte seinen PKW am Donnerstag dem 12.12.2024 gegen 21:15 Uhr in der Gartenstraße in Heiligenstadt ab. Als er am Freitag dem 13.12.2024 gegen 12:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass dieses durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt wurde.

Der Fahrer eine PKW Audi befuhr am Freitag dem 13.12.2024 gegen 08:30 Uhr die Kreistraße von Rehungen nach Vollenborn. Dabei stieß er mit einem, plötzlich über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Ebenfalls mit einem Reh stieß der Fahrer eines PKW Audi A 3 am Freitag dem 13.12.2024 gegen 09:15 Uhr auf der Landstraße zwischen Kalteneber und Dieterode zusammen. Nach dem Zusammenstoß flüchtet das Reh in den angrenzenden Wald. Auch hier entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell