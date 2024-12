Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Samstag Abend kam es kurz nach 20 Uhr an der Ammerbrücke in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Diese fuhr mit ihrem Rad die Ammersche Landstraße stadteinwärts und passierte dann den Fußgängerbereich. Die Ampeln waren zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet. Beim überqueren der Ammerschen Landstraße achtete die Radfahrerin nicht auf den Verkehr, so dass es zur Kollsion mit einem heranfahrenden Pkw kam. Die Frau stürzte und zog sich eine Kopfverletzung sowie Abschürfungen am Bein zu. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

