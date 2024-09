Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts randaliert

Jena (ots)

Dienstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, hörten Zeugen eine Scheibe splittern. Im Bereich eines Einkaufcenters in der Friedrich-Zucker-Straße sei eine Person dabei in den dortigen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Der Zeuge konnte auch eine Personenbeschreibung geben. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort eine 19-jährige Frau an, welche auch die Beschreibung passte. Diese versuchte zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Auf den Sachverhalt angesprochen gab diese die Tat zu. Auch meinte die junge Frau, dass sie weitere Straftaten begehen werden. Infolge dessen wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Hierbei leistete sie noch Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Über den weiteren Werdegang entscheidet am heutigen Tag die zuständige Staatanwaltschaft. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Durch die Handlungen der Frau entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell