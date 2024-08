Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 723 - PM Nr. 2

Walldorf (ots)

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Mittwochabend um 18.54 Uhr auf der L 723 bei Walldorf. Ein von der A 5 kommender LKW, der auf der L 723 in Richtung Wiesloch unterwegs war, fuhr an der Abzweigung zur Dietmar-Hopp-Allee mutmaßlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Ein von rechts bei Grünlicht einbiegender Mercedes eines 45-Jährigen stieß mit dem LKW zusammen. In der Folge prallte der LKW noch gegen einen Ampelmast und kam dann zum Stehen. Herumfliegende Trümmerteile trafen einen weiteren PKW und beschädigten auch diesen leicht. Der Fahrer des Mercedes wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 70.000 Euro belaufen. Die Bergungsmaßnahmen auf der L 723 dauerten bis in die Nacht an. Eine Richtungsfahrbahn der Landstraße war zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort um die Unfallstelle geleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

