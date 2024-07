Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Hochwertiges herrenloses Treckingrad aufgefunden

Beckedorf (ots)

(sto) Am 15. Juli 2024 wurde die Polizei Stadthagen gegen 13:55 Uhr über ein herrenloses Fahrrad in Beckedorf in der Waldstraße informiert. Gefunden wurde das Rad durch einen 18-jährige Deutschen. Er gab an, dass er das Fahrrad beim Spazieren gehen entdeckt habe und es ungesichert an einem Stromkasten gelehnt habe. Der 18-jährige habe dann kurz gewartet und nach einem möglichen Besitzer geschaut. Dieser sei jedoch nicht am Fahrrad erschienen. Aufgrund des hochwertigen Zustandes des Fahrrades habe er sich entschlossen die Polizei zu informieren. Ob jemand das Fahrrad dort vergessen hat oder es möglicherweise widerrechtlich entwendet worden ist, kann bislang nicht gesagt werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Treckingrad der Marke VTUVIA. Augenscheinlich sind keinerlei Beschädigungen erkennbar. Zudem befindet sich das Fahrrad nahezu im Neuzustand. Am hinteren Fahrradträger befindet sich an der linken Seite eine befestigte kleine Tasche der Marke VAUDE. Weitere individuellen Kennzeichen die Rückschlüsse auf den Besitzer geben könnten liegen nicht vor. Das Fahrrad wurde nach Abschluss der Maßnahmen dem PK Stadthagen als Fundsache zugeführt. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Polizei eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihre Fahrräder! Denken Sie daran die Räder gegen Diebstahl zu sichern. Wer Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Stadthagen. Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell