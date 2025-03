Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, 15. März 2025, zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr, kam es an der Böseler Straße in 26169 Friesoythe, auf dem Parkplatz eines dortigen Baumarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Mercedes-Benz GLC in der Farbe grau. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

