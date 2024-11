Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiter des Ordnungsamtes angefahren und leicht verletzt - Mercedesfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasste am Mittwochabend (06.11.2024) in der Innenstadt mit seinem PKW einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen, nachdem dieser den Mann auf dessen ordnungswidriges Parkverhalten aufmerksam gemacht hatte. Gegen 19 Uhr erkannten der Mitarbeiter des Ordnungsamtes und dessen Kollegin in der Böhmerstraße einen Mercedes, der verbotswidrig am Fahrbahnrand hielt. Sie sprachen den Fahrer an, der sofort aggressiv reagierte und den städtischen Mitarbeiter beleidigte. Als dieser ihn zum wiederholten Male dazu aufforderte, mit seinem Mercedes auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu halten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und fuhr los. Dabei erfasste er mit der Fahrzeugfront und dem Außenspiegel den Mitarbeiter des Ordnungsamtes und verletzte ihn dabei. Dann bog er in die Frankfurter Straße ein und flüchtete. Die anwesenden Personen konnten den alarmierten Polizeibeamten das Kennzeichen des flüchtigen PKW mitteilen. Gegen den Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen ermittelt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell