POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Lennetal gesucht - 82-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots) - Ein 30-jähriger Mann griff am Dienstagmittag (05.11.2024) seine 27-jährige Ex-Frau in deren Wohnung in Haspe an und wurde anschließend durch Polizeibeamte der Wohnung verwiesen. Bei der Frau und dem Mann handelt es sich um ein getrenntlebendes Ehepaar. Der 30-Jähirge suchte am Dienstag gegen ...

mehr