Polizei Hagen

POL-HA: "Ladegerät leuchtete nicht mehr" - Gartenhaus in Haspe aufgebrochen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 05.11.2024, rief ein Anwohner der Straße Am Quambusch die Polizei. Kurz zuvor habe er das Ladegerät in seinem Gartenhaus nicht mehr leuchten sehen. Als er nachsah, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Tür zum Gartenhaus aufgehebelt hatten. Dazu setzen sie, so die Spurenlage, mindestens fünfmal mit einem unbekannten Werkzeug an. Anschließend leerten sie eine Mülltüte, um die Beute abtransportieren zu können. Dabei handelt es sich um akkubetriebene Werkzeuge im Wert von über 200 Euro. Die Kripo schließt nicht aus, dass die Einbrecher sich über die Louise-Märcker-Straße Zugang zum Grundstück verschafft haben könnten. Den Tatzeitraumraum grenzen die Ermittler zwischen dem 02.11. und dem 05.11.2024 ein. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

