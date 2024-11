Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer baut unter Alkoholeinfluss einen Unfall

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (04.11) kam es gegen 14.00 Uhr in einer Tiefgarage am Sparkassenkarree zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen touchierte ein 32-jähriger Mann aus Lüdenscheid beim Zurücksetzten seines VW den Audi eines 63-Jährigen. Dieser gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass er in seiner Parklücke darauf gewartet habe, dass sich der stockende Verkehr vor der Schrankenanlage auflöst. Dafür sei er ca. einen Meter vorwärts aus seiner Parklücke herausgefahren, um sich hinter dem PKW des Lüdenscheiders einzureihen. Dieser habe unvermittelt den Rückwärtsgang eingelegt und sei auf seinen Audi zugefahren. Der 63-Jährige habe noch gehupt und durch das Zurücksetzten seines Fahrzeugs versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies habe jedoch nicht funktioniert und der 32-Jährige habe seinen PKW touchiert. Der Lüdenscheider gab an, dass er dem Verkehrsfluss habe Platze schaffen wollen und daher rückwärts gefahren sei. Den Audi habe er nicht wahrgenommen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,8 Promille hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte stellten darüber hinaus den Führerschein des Lüdenscheiders sicher. (arn)

