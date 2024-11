POL-HA: Zeuge verständigt die Polizei - Autofahrer fährt mit 1,6 Promille gestoppt

Hagen-Mitte (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (05.11.) kurz nach Mitternacht Jugendliche, die am Berliner Platz versuchten, Fahrräder von den Sicherungen zu lösen. Der Mann verständigte daraufhin gegen 0.30 Uhr die Polizei. In der Zwischenzeit gelang es den Minderjährigen, ein rotes Fahrrad zu stehlen und damit in Richtung Körnerstraße zu fahren. Eine Streifenwagenbesatzung machte das Fahrrad während einer ...

