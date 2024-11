Polizei Hagen

POL-HA: Dieser Betrug kann jeden treffen! - Warnen Sie Ihre Freunde und Verwandten

Hagen-Eilpe (ots)

Die Masche ist nicht neu. Gerissene Täter schreiben jedoch auch weiterhin unachtsame Opfer an, um an Geld zu gelangen. Am Montag, 04.11.2024, berichtete ein Hagener erneut von einem Handybetrug, als er Anzeige auf der Wache Innenstadt erstattete. Der 71-Jährige erhielt zuvor eine SMS-Nachricht auf sein Mobiltelefon. Der Wortlaut: "Hallo Papa, das ist meine neue Telnr. Könntest du mir bitte eine Testnachricht auf WhatsApp schreiben?". Im Glauben, mit seiner Tochter zu schreiben, aktualisierte er die Nummer. Kurz darauf fordert die vermeintliche Tochter den Senior auf, sie bei der Zahlung offener Rechnungen zu unterstützen. Der 71-Jährige überwies mehrere tausend Euro an verschiedene Konten. Erst als seine echte Tochter ihn zufällig kontaktierte, flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Überweisen Sie nie Geld, wenn Sie dazu über unbekannte Telefonnummern aufgefordert werden! Versichern Sie sich über die Ihnen bekannten Rufnummern, ob es sich wirklich um einen Verwandten handelt, mit dem Sie schreiben. Insbesondere ältere Mitmenschen werden häufig Opfer dieser Masche. Informieren Sie Freunde und Bekannte von dem Vorgehen der Betrüger. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell