Polizei Hagen

POL-HA: 30-jähriger Mann greif Ex-Frau in deren Wohnung in Haspe an - Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot ausgesprochen

Hagen-Haspe (ots)

Ein 30-jähriger Mann griff am Dienstagmittag (05.11.2024) seine 27-jährige Ex-Frau in deren Wohnung in Haspe an und wurde anschließend durch Polizeibeamte der Wohnung verwiesen. Bei der Frau und dem Mann handelt es sich um ein getrenntlebendes Ehepaar. Der 30-Jähirge suchte am Dienstag gegen 12.00 Uhr die Wohnung der 27-Jährigen auf und wartete dort auf sie. Als die Frau nach Hause kam, entstand ein Streit zwischen den Ex-Partnern, in dessen Verlauf der Mann auf die Frau einschlug. Er verließ die Wohnung nach dem Angriff, kehrte aber zurück, als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort waren. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein, verwiesen den 30-Jährigen der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot gegen ihn aus. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. (sen)

