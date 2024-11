Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Helm auf Roller unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte wurden am Dienstagabend (05.11.2024) in Altenhagen auf einen 18-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Als sie gegen 22.30 Uhr die Altenhagener Straße bestreiften, fiel ihnen der Mann auf, der ohne Helm mit einem Roller in Richtung der Fehrbelliner Straße fuhr. Dort hielten sie den in Hagen wohnhaften 18-Jährigen an und forderten ihn dazu auf, ihnen seinen Führerschein auszuhändigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun auch gegen den Halter des Zweirades. (sen)

