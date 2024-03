BPOLI-KA: Mit Haftbefehl gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (21. März) hat die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen mit vier Haftbefehlen gesuchten Mann festgestellt. Der deutsche Staatsangehörige wurde gegen 04:05 Uhr am Hauptbahnhof von den Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann vier Haftbefehle vorlagen. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe ...

