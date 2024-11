Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW und Leichtverletzten

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos wurden am Mittwochnachmittag (06.11.2024) im Hochschulviertel zwei Personen leicht verletzt. Eine 61-jährige Frau fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW über die Feithstraße in Richtung Hoheleye. An der Kreuzung zur Bredelle wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den BMW eines 26-jährigen Mannes, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr und den rechten der beiden Fahrstreifen benutzte. Es kam zur Kollision der beiden Autos. In der Folge drehte sich der VW. Der BMW stieß mit einem im Rückstau auf dem linken Fahrstreifen stehenden Skoda zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor befindlichen Mercedes und dieser wiederum auf einen Renault aufgeschoben. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 61-Jährige und der 26-Jährige wurden leicht verletzt, mussten aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Kreuzungsbereich. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

