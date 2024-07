POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Prüm (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, den 03.07.2024, bis Donnerstag, den 04.07.2024, kam es in dem Parkhaus in der Teichstraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung. Ein dort geparkter blauer PKW wurde durch einen bislang unbekannten Täter mittels Sprühfarbe besprüht. Hinweise werden an die Polizei Prüm telefonisch oder via Email erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm ...

mehr