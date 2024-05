POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/B 39: Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall - Nachtrag Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Augustaanlage ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Haupteingangstür, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Insgesamt wurden Wertgegenstände im Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet. Zeugen, welche ...

