POL-PDMT: Diez. Sachbeschädigung durch Böllerwerfen

Seck (ots) - Am 07.10.2024 ereignete gegen 06:00 Uhr sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Seck. Nach Angaben der geschädigten Fahrzeugführerin sei ihr in Höhe der Hausnummer 9 ein in Fahrtrichtung Rennerod fahrender Traktor auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Bei dem Versuch auszuweichen, sei es zu einem Zusammenstoß mit einem erhöhten Bordstein gekommen. Der Traktorfahrer fuhr im Anschluss weiter in ...

