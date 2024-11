Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen melden gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - 37-Jähriger schlägt und tritt auf 23-Jährige ein

Hagen-Mitte (ots)

Mehrere Zeugen wählten am Mittwochnachmittag (06.11.2024) den Notruf der Polizei und meldeten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in der Innenstadt. Die Passanten riefen die Polizei gegen 16 Uhr zur Mittelstraße, weil dort ein Mann mehrfach auf eine Frau eingeschlagen und -getreten hatte. Die Beamten trafen sowohl den 37-jährigen Angreifer als auch die 23-jährige Frau an. Der 37-Jährige verhielt sich aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb die Beamten ihm Handschellen anlegten und ihn in Gewahrsam nahmen. Sie bemerkten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,12 Promille an. Die 23-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. (sen)

