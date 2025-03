Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für das Polizeikommissariat Vechta vom 15.03.2025 zur Versammlungslage Solidarität mit Daniela Klette

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versammlung am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt An 15.03.2025 fand in der Zeit von ca. 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr eine Solidaritätsversammlung für die Inhaftierte Daniela Klette statt. Zu dieser Veranstaltung reiste ein Bus aus Berlin / Magdeburg an und ermöglichte vornehmlich jungen Demonstranten die Teilnahme. In der Spitze nahmen ca 70-75 Menschen an der Versammlung teil. Es wurden Redebeiträge von verschiedenen Personen vorgetragen, wie auch Musik abgespielt. Weiterhin waren Sprechchöre von den Teilnehmern zu vernehmen. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

