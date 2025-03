Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung vom 16.03.2025 für den Bereich des PK Vechta

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 15.03.2025, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Große Straße in 49439 Steinfeld. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Damme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Außerdem konnte keine Fahrerlaubnis ermittelt werden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 38-Jährigen aus Dinklage wurden Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstagabend, den 15.03.2025, gegen 23:10 Uhr, wird durch die Polizei Vechta ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Goldenstedt auf dem Visbeker Damm kontrolliert. Dabei kann Atemalkoholgeruch bei dem LKW-Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,69 Promille. Zudem kann ermittelt werden, dass für den geführten LKW keine aktuelle Haftpflichtversicherung mehr besteht. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.03.2025, gegen 02:00 Uhr, wird durch die Polizei Vechta eine 31-Jährige aus Steinfeld in ihrem Pkw an der Astruper Straße in Visbek kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird durch die Beamten festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr wird die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet.

Steinfeld, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag dem 15.03.2025 um 14:40 Uhr kam es auf der Großen Straße in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein Führer eines weißen Kleintransporters kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Betonpoller. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Steinfeld in Verbindung zu setzen.

