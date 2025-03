Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit schwerem Gerät Baucontainer beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Richard-Wagner-Straße erst einen Radlader geknackt, dann sind sie mit dem Bagger gegen einen Baucontainer gefahren. Mit der Schaufel der Baumaschine beschädigten sie den Container. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Jetzt ermitteln die Beamten wegen der Sachbeschädigung und fragen: Wem sind am Wochenende Personen auf dem Baustellengelände aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

