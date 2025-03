POL-PPWP: Fahrer mit Alkohol unterwegs

Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine aufmerksame Autofahrerin meldete der Polizei am Sonntagnachmittag einen Opel Vectra, der Schlangenlinien fahren würde. In Katzweiler sei der Pkw gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren und hätte im Anschluss in Hirschhorn ein Verkehrsschild beschädigt. Danach konnte die Zeugin beobachten, wie das Auto wieder in Richtung Kaiserslautern fuhr. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Opel in der Lauterstraße anhalten. Von der ...

mehr