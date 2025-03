Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht hinterm Steuer

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin meldete der Polizei am Sonntagnachmittag einen Opel Vectra, der Schlangenlinien fahren würde. In Katzweiler sei der Pkw gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren und hätte im Anschluss in Hirschhorn ein Verkehrsschild beschädigt. Danach konnte die Zeugin beobachten, wie das Auto wieder in Richtung Kaiserslautern fuhr. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Opel in der Lauterstraße anhalten. Von der Fahrerin ging starker Alkoholgeruch aus und sie zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Die 29-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Auf die Frau kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verdachts der Unfallflucht zu. |elz

