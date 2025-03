Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Bännjerrück" eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr und 20:40 Uhr über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und hinterließen einen Gesamtschaden von circa 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

