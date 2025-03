POL-PPWP: Brand im Gewerbegebiet

Kaiserslautern (ots) - Ein Zeuge rief am späten Donnerstagabend die Polizei, weil vor ihm ein Pkw in Schlangenlinien fuhr. Der Dacia Sandero soll auf dem Weg von Kaiserslautern nach Katzweiler mehrfach auf die Gegenspur gefahren sein. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrer des Dacia konnte durch die eingesetzten Polizisten in seiner Wohnung angetroffen werden. Er gab an, den Pkw gefahren zu haben. Der 23-Jährige zeigte ...

mehr