POL-PPWP: Mutmaßliche "Lenkrad-Diebe" festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Männer im Stadtgebiet festgenommen, die für eine Serie von "Lenkrad-Diebstählen" in Frage kommen.

Seit Jahresbeginn kam es in der Westpfalz wiederholt zu Pkw-Aufbrüchen (wir berichteten mehrfach). In den meisten Fällen sahen es die Diebe auf Fahrzeuge des Herstellers BMW ab. Sie stahlen insbesondere Lenkräder und Infotainment-Systeme aus den Wagen. Professionell bauten die Diebe die Fahrzeugteile aus.

Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von zwei Verdächtigen im Alter von 35 und 43 Jahren. Am Donnerstagmorgen nahmen Spezialkräfte die Männer in der Pariser Straße fest. Die Beamten durchsuchten im Stadtgebiet die beiden Wohnungen der Festgenommen. Die Einsatzkräfte stellten umfangreich Diebesgut sicher. Die Polizei vermutet, dass die Männer die Fahrzeugteile auf dem Schwarzmarkt zum Kauf anboten. Die Verdächtigen wurden am Donnerstag einem Richter beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Sie machten vor Gericht von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Richter die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls dauern an. |erf

