POL-PPWP: Streit führt zu Schlägerei - Polizei sucht Opfer einer Bedrohung

Kaiserslautern (ots) - Ein Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Karl-Marx-Straße wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet. Die Täter verschafften sich über einen Seiteneingang Zugang zu dem Laden. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Diebe zwischen 4 Uhr und 4:30 Uhr zugeschlagen haben. Sie entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die etwas Verdächtiges ...

mehr