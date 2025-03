Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher durch Schläge verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zeugen riefen am Donnerstagnachmittag wegen einer Schlägerei in einem Linienbus in der Innenstadt die Polizei. Nach deren Angaben konnten sie beobachten, wie zwei Jugendliche ihr 14-jähriges Opfer festhielten und dann gemeinsam auf den Jungen einschlugen. Der Angegriffene wurde verletzt und von dem hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die 15 und 16 Jahre alten Täter müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell