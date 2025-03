Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Baucontainer eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter einer Baufirma meldeten der Polizei am Donnerstagmorgen den Einbruch in einen Baucontainer in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Langfinger zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, Zutritt zur Baustelle und brachen den Container auf. Aus dem Inneren ergaunerten die Diebe einen Trennschleifer der Marke Stihl und einen Duss Bohrhammer. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

