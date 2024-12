POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 25. November bis 1. Dezember

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Ein 55-Jähriger Mann aus Hamm wurde am Sonntag, 01. Dezember, gegen 20:25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Geh-/Radweg der Horster Straße verletzt. Der Radfahrer befuhr den Weg in östlicher Richtung. Zwischen den Einmündungen "Leni-Schulze-Everding-Platz" und am "Am Eversbach" kam er zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

