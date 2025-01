POL-SO: 5-jähriges Kind stürzt aus dem Fenster

Werl (ots) - In der Zeit zwischen dem 22.01.2024, 15 Uhr und dem 23.01.2024, 01 Uhr kam es in der Marktstraße zu zwei Einbrüchen. In einem Fall wurde die Eingangstür einer Apotheke gewaltsam durch mindestens einen unbekannten Täter geöffnet. Nach dem Betreten wurden mehrere Räume durchsucht und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Am gestrigen Mittwoch wurde zwischen 15 Uhr und 22 Uhr in die nahegelegene ...

mehr