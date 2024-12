Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht auf Tötungsdelikt: Polizei nimmt 79-jährigen Ehemann fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1076

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund

Ein 79-jähriger Mann informierte die Dortmunder Polizei am Montag (9.12.2024) um 10.21 Uhr am Notruf 110 darüber, dass er in den Morgenstunden in der gemeinsamen Wohnung in Westerfilde seine Ehefrau (87) getötet habe.

Polizisten entdeckten wenige Minuten später in der Wohnung die bereits verstorbene Ehefrau, nahmen den 79-Jährigen vorläufig fest und lieferten ihn in das Polizeigewahrsam ein.

Eine Mordkommission ermittelt zur Todesursache. Eine Obduktion soll am späten Montagnachmittag Hinweise zur Todesursache ergeben.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter Tel. 0231/92626-122.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell